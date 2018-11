Marc Márquez conquistou a pole position do GP da Malásia de MotoGP carimbando a 80,ª pole da carreira numa Qualificação que demorou a realizar-se devido à forte trovoada que encharcou (antes) a pista de Sepang.

A previsão de mau tempo para a mesma hora do dia neste domingo levou a organização a antecipar os horários das Corridas.

Márquez (Honda) não se livrou de uma queda na Q2, mas o espanhol não deixou de ser o mais rápido deixando Johann zarco (Tec3 Yamaha) e Valentino Rossi (Yamaha) a 0.548s e 0.848s, respetivamente.

Andrea Dovizioso (Ducati) também caiu e não conseguiu melhor do que o quinto tempo ficando pela segunda linha da grelhe entre Andrea Iannone (Suzuki) e Jack Miller (Pramac Ducati).

Qualificação para o GP da Malásia de MotoGP:

Here's the grid for tomorrow's #MotoGP race in Sepang ⏱

1️⃣ @marcmarquez93

2️⃣ @JohannZarco1

3️⃣ @ValeYellow46 #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/qyt4Bcp1aF

— MotoGP™🏁🇲🇾 (@MotoGP) 3 de novembro de 2018