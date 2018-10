Marc Márquez em declarações após vencer o GP do Japão de MotoGP que lhe deu o título de campeão do mundo da categoria rainha do motociclismo de velocidade:

“Sinto-me muito, muito, muito bem. Já sentia, já imaginava, que podia ser o ano, mas a diferença é quando se tem a primeira oportunidade e se consegue. Não foi a melhor forma de o conseguir, mas trabalhei muito no fim de semana. Consegui seguir o Andrea [Dovizioso], ter a mesma tática como na Tailândia, atacar antes da última volta, porque achei que tinha algo mais. Ele estava forçar muito, fez aquele erro, é uma desilusão ele não estar no pódio. O «big boss» [patrão da Honda] gostou muito.”