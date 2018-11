Marc Marquez em declarações após a vitória no GP da Malásia de MotoGP:

“A saída a partir do sétimo lugar pesou. Na primeira cuva não consegui ganhar nada, mas na primeira volta já tinha avançado. Não ia bem, a moto era muito física, não pilotava bem, tinha de ir arriscando. Via que Rossi estava a ir, mas não me rendi. Tinha muitas motivações extra e continuei a dar o máximo.”