Marc Márquez (Honda) venceu o GP da Malásia de MotoGP neste domingo num corrida em que a vitória lhe caiu nas mãos nas últimas voltas ficando por acontecer um apetecido duelo no final de uma época em que o espanhol já trazia para Sepang o título de campeão mundial.

Valentino Rossi (Yamaha) caiu quando liderava a quatro voltas do fim – com Márquez no segundo lugar cada vez mais perto – e não só o que se perspetivava de umas últimas voltas com emoção não aconteceu como também a questão do vice-campeonato que ainda sobrava para resolver ficou decidida.

Andrea Dovizioso (Duati) terminou em sexto lugar e, com os dez pontos obtidos a juntar aos 15 que trazia de vantagem sobre Rossi, ficou com 25 de vantagem sobre o seu compatriota italiano da Yamaha (que não pontuou). Com uma prova por fazer, Rossi já não tira o segundo vice-campeonato consecutivo a Desmodovi, que já tem vantagem assegurada no caso de um eventual desempate pontual.

A penúltima prova da temporada de MotoGP acabou por ser morna, sem muitas ultrapassagens na frente. Rossi assumiu a liderança com um arranque tremendo que deixou Johann Zarco (Tech3 Yamaha) para trás e seguiu para uma liderança que só passou a ficar ameaçada perto do fim.

Márquez também se chegou à frente no arranque e, pouco depois, também ele passava o francês que tinha ficado com a «sua» pole postion para subir ao segundo lugar. Com a Yamaha a confirmar que está mais forte, Viñales foi subindo lugares. A Suzuki tamando Zarco com o lugar mais baixo do pódio.

E, à falta de outros maiores motivos de interesse, o que se aguardava mesmo era a disputa entre Rossi e Márquez pelo primeiro lugar da Corrida pelo mais perto que cada vez mais estavam. Só que, a quatro voltas do fim, Rossi fez o seu primeiro erro da Corrida e custou-lhe caro.

Márquez apanhou sem esforço a liderança que lhe caiu nos braços passando pelo italiano caído na pista e seguiu sem qualquer problema para a nona vitória do ano.

O FILME DA CORRIDA

Classificação do GP da Malásia de MotoGP:

Classificação do Mundal de Pilotos:

1. Marc Márquez (Honda), 321 pontos

2. Andrea Dovizioso (Ducati), 220

3. Valentino Rossi (Yamaha), 195

(...)

O Mundial termina no dia 18 com o GP de Valência no Circuito Ricardo Tormo.