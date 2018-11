Jorge Martín é o novo campeão do mundo de Moto3 depois de neste domingo ter vencido o GP da Malásia e beneficiar do quinto lugar de Marco Bezzecchi.

O espanhol garantiu o título mundial a uma prova do fim do campeonato ficando com 26 pontos de vantagem sobre o italiano.

Esta foi a sétima vitória do ano para Martín com o piloto que para o ano vai substituir Miguel Oliveira na Ajo KTM a ter saído da 11.ª pole position da época.

O espanhol dominou a Corrida a partir do último terço e descolou no comando deixando a Bezzecchi a resposta a ter.

O italiano precisava de terminar em quarto para levar a decisão para Valência, mas, a última volta foi madrasta para o italiano que, depois de comandar o pelotão perseguidor durante algum tempo acabou por cair para o quinto lugar.

Lorenzo Dalla Porta foi o segundo classificado em Sepang, enquanto Enea Bastianini ficou com o terceiro lugar do pódio.

O Mundial termina no dia 18 com o GP de Valência no Circuito Ricardo Tormo.