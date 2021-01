O mercado de transferências continua agitado em Portugal. Os negócios de Lucas Veríssimo (do Santos para o Benfica), Matheus Reis (do Rio Ave para o Sporting) e Paulinho (do SC Braga para o Sporting) estiveram em destaque no "Mais Transferências", desta terça-feira.

No FC Porto, as atenções centram-se nas renovações de Marega e de Otávio, que podem vir a ter um desfecho nada positivo para os cofres do Dragão.

Santos impede Lucas Veríssimo rumar à Luz antes da Libertadores

A imprensa brasileira está a avançar que Lucas Veríssimo já assinou pelo Benfica, mas o Santos quer que o defesa jogue as meias-finais da Taça dos Libertadores, bem como a final em caso de vitória, antes de rumar a Lisboa.

No entanto, Lucas Veríssimo parece não estar disposto a fazer mais nenhum jogo pelo emblema brasileiro e pode chegar nos próximos dias a Portugal.

Matheus Reis aguarda telefonema para se apresentar em Alvalade

Matheus Reis vai mesmo deixar o Rio Ave e ser jogador do Sporting. De acordo com o que “Mais Transferências” conseguiu apurar o defesa está só a aguardar pelo telefonema dos responsáveis leonino para rumar a Lisboa.

Lumor deverá fazer o trajeto oposto e rumar ao clube de Vila do Conde.

Sporting não desiste de Paulinho

Sporting e SC Braga têm mantido as negociações ativas por Paulinho.

Rúben Amorim não esquece o avançado português e Varandas acredita que é possível convencer António Salvador.

O “Mais Transferências” sabe que até ao momento não foi feita qualquer proposta pelo jogador bracarense.

FC Porto: saída de Marega e Otávio representa prejuízo de 40 milhões de euros

O FC Porto pode mesmo vir a perder duas das peças chave do plantel de Sérgio Conceição.

As negociações com Marega estão muito complicadas, no entanto, a SAD portista ainda mantém a esperança na renovação de Otávio.