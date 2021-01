Com o novo ano veio também a reaberta do mercado de transferências e, por consequente, o regresso do "Mais Transferências" à TVI24.

Os comentadores da Rui Pedro Braz e Nuno Dias analisaram os rumores de possíveis negócios no futebol português.

Hulk, Matheus Reis e Lucas Veríssimo foram os nomes que marcaram a edição desta segunda-feira. O defesa brasileiro pode mesmo ser jogador do Benfica já nas próximas horas.

A transferência de Lucas Veríssimo para o clube da Luz deverá ser oficializada, pelo novo presidente do Santos, nas próximas horas.

Sporting: Lumor pode facilitar vinda de Matheus Reis

O Sporting não desiste de contratar Matheus Reis e o jogador deverá mesmo chegar a Alvalade nos próximos dias.

Os leões estão dispostos oferecer o lateral esquerdo Lumor, ao Rio Ave, para baixar o valor da transferência.

Hulk no FC Porto: “É cada vez mais difícil”

Hulk tem sido ligado ao FC Porto, neste mercado de transferências, e continua a recuperar a forma física.

Rui Pedro Braz considera que quanto mais tempo passa, menor é probabilidade do extremo brasileiro voltar a vestir a camisola do dragão.

O comentador lembra que Pepê deverá ser jogador do FC Porto, a troco de 15 milhões de euros, o que aumenta as possibilidades para a posição de Hulk.