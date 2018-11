Maverick Vinãles fz o tempo mais rápido na terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Malásia de MotoGP ficando também com o melhor registo até gora do fim de semana após a ronda que determinou os dez que passam diretamente à Q2 da Qualificação.

O piloto da Yanaha deixou MArc Márquez a 26 milésimos de segundo numa sessão em que Álex Rins (Suzuki), Andrea Divizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha) não melhoraram os seus tempos em relação a sexta-feira (o primeiro mais rápido nos TL2 e os dois últimos nos TL1), mas em que os principais nomes se livraram da passagem pela Q1.

Tempos combinados após os TL3 do MotoGP para o GP da Malásia:

Here are the times from #MotoGP FP3, including that all important Top 10 ⏱#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/qml3GZvfH3

— MotoGP™🏁🇲🇾 (@MotoGP) 3 de novembro de 2018