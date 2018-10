Max Verstappen dominou os Treinos Livres para o GP do México de Fórmula 1 do passado fim de semana e estava prestes a consumar na Qualificação o pleno dos melhores tempos quando Daniel Ricciardo ficou com a pole position na última passagem pela meta na definição da grelha.

O holandês da Red Bull acabou por vencer a Corrida depois de partir da segunda posição na grelha assumindo a liderança, que guardaria até final, logo na passagem pela primeira curva. Após a vitória no México, Verstappen confessou que passou uma noite mal dormida com a perda da «pole».

O seu pai, Jos Verstappen, contou como Max estava agitado no sábado: “Eu também não estava satisfeito, mas falei com ele antes de dormir. Tentei acalmá-lo um pouco.” “Ele estava aborrecido porque o carro não estava bem”, revelou o antigo piloto contando que o filho, na manhã da corrida, “disse logo que não tinha dormido bem”.

Mas, nestas declarações ao programa da TV holandesa «Peptalk», Jos Verstapen revelou, numa citação do «Motorsport.com», o ponto a que chegou o aborrecimento de Max: ”Ele estava irritado porque falhou a pole e por causa do carro, mas também pela exuberância de [Daniel] Ricciardo a celebrar a «pole». Por isso, ele estava muito agitado e só queria uma coisa: vencer a corrida.”