Max Verstappen vai sofrer uma penalização de cinco lugares na grelha de partida para o GP dos EUA de Fórmula 1 deste domingo devido à troca da caixa de velocidades no RB14.

O piloto holandês tinha o 13.º lugar da grelha de partida destinado à partida para a Corrida depois de ter danificado a suspensão passando nas lombas para além dos cerrotes no Circuito das Américas e já não ter conseguido sair para a Q2.

A notícia avançada pelo «Crash.net» explica que a Red Bull decidiu trocar a caixa de velocidades na noite deste sábado, como foi confirmado pela FIA na manhã deste domingo implicando ume penalização de 5 lugares.

Verstappen tinha ficado com o 15.º tempo da Qualificação, mas foi um dos beneficiários da relegação dos dois Toro Rosso para o final da grelha passando para o 13.º lugar. Com esta penalização, o piloto da Red Bull irá, agora partir do 18.º lugar, apenas à frente de Pierre Gasly e Brendon Hartley.

Os beneficiados com a penalização do holandês são Fernando Alonso (Mclaren), Sergey Sirotkin (Williams), Lance Strol (Williams), Marcus Ericssson (Sauber) e Stoffel Vandoorne (McLaren), que sobrem, respetivamente para os 13.º, 14.º, 15.º, 16.º e 17.º lugares da grelha.