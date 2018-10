Max Verstappen não conseguiu ter o Red Bull arranjado para fazer a Q2 e foi um dos cinco pilotos que ficou pela segunda ronda de Qualificação para o GP dos EUA de Fórmula 1.

O piloto holandês danificou o carro na Q1 ao passar por cima das lombas colocadas para além dos corretores e acabou por não sair da box na Q2.

Juntamente com Verstappen também não saíram os dois Toro Rosso de Pierre Gasly e Brendon Hartley (destinados à última linha da grelha) e o Haas de Kevin Magnussen e o Renault de Carlos Sainz Jr.

O piloto mais rápido na Q2 foi Kimi Raikkonen com pneus ultramacios ficando à frente do seu companheiro de equipa na Ferrari, Sebastian Vettel, e dos dois Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas – os três últimos com supermacios.