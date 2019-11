A tão aguardada renovação de Rúben Dias deverá ser consumada ainda nesta sexta-feira. Jorge Mendes, agente do jogador, está em Lisboa para reunir com o presidente do clube da Luz, Luís Filipe Vieira, e com o defesa central.

O futuro europeu do Benfica ainda permanece uma incógnita. As águias estão fora da Liga dos Campeões, mas ainda não estão apuradas para a Liga Europa. Ainda assim, Nuno Dias relembrou que Bruno Lage nunca escondeu que o principal objetivo do clube da luz era a reconquista do campeonato.

Benfica nunca escondeu que o principal objetivo é a conquista do campeonato”, relembrou Nuno Dias.

Vincent Aboubakar esteve mais de 14 meses sem marcar pelo FC Porto, muito deste tempo esteve afastado dos relvados devido a lesão. Nuno Dias destacou o regresso aos golos do avançado camaronês, que diz ser um reforço de peso para Sérgio Conceição.

Aboubakar vai manter-se no plantel do FC Porto”, garantiu.

O Sporting goleou por 4-0 o PSV, na quinta jornada da Liga Europa. Os leões podem mesmo chegar ao melhor registo de vitórias na Europa, só alcançado por duas vezes. Nuno Dias realça que a Liga Europa pode ser o tónico que a equipa necessita, já que está praticamente arredada das restantes competições.

Há um novo percurso iniciado com Silas”, disse o comentador.

Bruno Fernandes foi o homem do jogo do confronto europeu frente ao PSV. O capitão do Sporting fez dois golos e apontou duas assistências e acabou por ser eleito pela UEFA como o melhor jogador da quinta jornada da Liga Europa. O internacional português acabou por realçar a atitude em campo dos companheiros, após o apito final, nas redes sociais.