Miguel Oliveira fez o quarto melhor tempo da terceira e última sessão de Treinos Livres para o GP da Malásia de Moto2 com Álex a manter neste sábado (madrugada em Portugal) o domínio que tinha mostrado na sexta-feira.

Numa sessão que acabou por ser mais lenta do que a melhor da véspera, Miguel Oliveira acabou por ficar com o sétimo tempo da tabela combinada de registos antes da Qualificação – daqui a umas horas...

Francesco Bagnaia – o líder do campeonato com mais 36 pontos do que o piloto português – fcou com o quarto tempo antes da Qualificação.

Tempos combinados após os TL3 do Moto2 para o GP da Malásia: