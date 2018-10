Miguel Oliveira arrancou para o GP do Japão de Moto2 com o sexto melhor tempo do primeiro dia de Treinos Livres. O piloto português rodou na pista de Motegi em 1m52.715s ficando a 0.556s de Iker Lecuona (1m52.159s) nos tempos combinados.

Oliveira fez o sexto tempo dos TL2 numa sessão que foi mais rápida do que a precedente e onde Francesco Bagnaia – o líder do Mundial com mais 28 pontos do que o português da KTM Ajo – fez o segundo registo, a 0.119s de Lecuona.

A primeira sessão desta sexta-feira (madrugada em Portugal) ficaram marcados pela queda de chuviscos e pela violenta queda de Álex Márquez – ao passar por cima do corretor molhado – que levou o espanhol a passar pelo centro médico de Motegi e deixou a sua moto destruída depois de pegar fogo.

Nos TL1, Miguel Oliveira tinha feito também o sexto tempo a 0.913s de Marcel Schrotter numa sessão em que Francesco Bagnaia nem sequer chegou a sair para a pista.

