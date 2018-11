O GP da Malásia é a 18.ª e penúltima ronda da temporada do MotoGP e as Corridas da categoria rainha e do Moto2 são para seguir AO VIVO aqui, no Autoportal.

O palco é o Circuito de Sepang, pista com 5,5 km de perímetro, cinco curvas para a esquerda e dez para a direita e a maior reta com 920 m.

As Corridas foram antecipadas em relação aos horários previstos devido às previsões de muita chuva para altura das horas iniciais.

A Corrida da categoria intermédia, que terá 18 voltas, começa às 03h20; a de MotoGP arranca às 05h00 – horas de Portugal Continental.

No Moto2, Miguel Oliveira luta pelo título mundial, mas os 36 pontos de desvantagem que o português tem Francesco Bagnaia já dão ao italiano a hipótese de conquistar o título a duas provas do final: a Bagnaia basta ficar no pódio para Oliveira nada poder fazer para impedir que haja campeão na Malásia.

O piloto português partirá do sétimo lugar da grelha de partida (na terceira linha), logo atrás de Bagnaia, na sexta posição (última da segunda linha. A pole position é de Álex Márquez.

No MotoGP, Marc Márquez já é campeão e a luta maior é agora entre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso pelo vice-campeonato – 15 pontos separam os dois italianos, com vantagem para Desmodovi.

Mas, nesta Corrida, é Rossi que parte mais à frente saindo do segundo lugar da grelha, logo a seguir a Johann Zarco. Dovizioso sai no quarto lugar no início da segunda linha. O campeão do mundo fez o melhor tempo na Qualificação, mas Márquez foi punido com seis lugares e foi relegado para o sétimo lugar à partida deixando a «pole» com Zarco.