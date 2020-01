Brady Smigiel, de 13 anos, terá sido o último a conseguir tirar uma fotografia a Kobe Bryant, que morreu no passado domingo quando o helicóptero em que seguia se despenhou.

Brady, que jogava no Mamba Cup, o torneio de basquetebol em que participava a equipa de Gianna - a filha de Kobe que também morreu no acidente - abordou o basquetebolista no sábado, um dia antes do acidente, depois da derrota das Lady Mambas.

A equipa de Gianna perdeu por 46-29 para as Cyfair Nikecoop 2024 e Kobe, que era o treinador, estava descontente com o desfecho, pelo que não quis deixar-se fotografar mas estendeu-lhe o braço e cumprimentou-o, tocando-lhe no punho fechado com o dele.

13yo Brady Smigiel took these selfies @MambaSportsHQ on Saturday. Brady says as #KobeBryant was leaving the training facility, he promised to take a picture w/him & his friends on Sunday. Hear from Brady & young athletes from Mamba Sports Academy. It reopened today. @CBSLA 6pm pic.twitter.com/tEQ2mCDoKx — Rachel Kim (@CBSLARachel) January 30, 2020

Depois do segundo jogo de Gianna, que a equipa venceu, Brady voltou a tentar a sorte, contou à CNN a mãe do rapaz. A fotografia ficou desfocada porque Kobe estava já de saída, mas disse ao adolescente: "Tiramos uma melhor amanhã", referindo-se a domingo, dia do acidente.

A notícia da morte de Kobe foi um choque para a família de Brady, que tem um irmã igualmente fã da lenda do basquetebol. "Estamos a ter dificuldades. O Kobe era uma grande presença na nossa pequena comunidade de Newbury Park. Os meus filhos não sabem como processar isto", disse Dionne Reich Smigiel à CNN.