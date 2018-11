Miguel Oliveira conseguiu o sétimo tempo da Qualificação para o GP da Malásia de Moto2 partindo assim da terceira linha da grelha de partida.

O piloto português vai partir atrás de Francesco Bagnaia, que fez o sexto tempo e estará, assim, a fechar a segunda linha.

O mais rápido na Qualificação deste sábado foi Álex Márqus, que acabou por marcar o final da sessão com uma queda.

Miguel Oliveira ficou a 0,988s do piloto espanhol e a 68 milésimos de segundo do iatyainao, que lidera o Mundial com 36 pontos de vantagem.

Qualificação para o GP da Malásia de Moto2:

This is how #Moto2 will line-up on the grid in Sepang ⏱#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/ps95UcB2FP

— MotoGP™🏁🇲🇾 (@MotoGP) 3 de novembro de 2018