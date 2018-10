Miguel Oliveira contou como foi o primeiro dia de Treinos Livres para o GP do Japão nesta sexta-feira e, nestas declarações no site da sua equipa, o piloto português da KTM Ajo declarou-se otimista para este sábado:

“Nos TL1, praticamente não pilotámos, pois as gotas de chuva caíram logo que saímos [para a pista]. Não conseguimos testar o que fosse ou sentir a pista. À tarde, conseguimos rodar em boas condições na primeira parte da sessão, com umas primeiras impressões positivas. Para melhorar amanhã, temos de melhorar a travagem porque tive alguns problemas com isso hoje. Estou otimista quanto a amanhã; em teoria, estará bom tempo, por isso, tentaremos ter o máximo rendimento nos TL3 e ter uma boa Qualificação.”