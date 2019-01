Nasser Al-Attiyah (Toyota) é o primeiro líder do Dakar 2019 nos carros ao ter cumprido a primeira etapa da prova rainha do Todo-o-Terreno em 1h01m41s e deixando Carlos Sainz (Mini) a 1m59s.

A primeira etapa ligou Lima a Pisco numa distância de 331 km com Jakub Przygonski (Mini) a fechar o pódio deste dia inicial nas duas do Peru.

O Mini de Boris Garafulic com o português Filipe Palmeiro como navegador terminou a primeira etapa no 16.º lugar a 6m47s do vencedor do dia.

Classificação da 1.ª etapa (carros):

1. Nasser Al-Attiyah (Toyota), 1h01m41s

2. Carlos Sainz (Mini), + 1m59s

3. Jakub Przygonski (Mini), +2m

4. Vladimir Vasilyev (Toyota), +2m18s

5. Yazeed Al-Rajhi (Mini), +2m28s

(...)