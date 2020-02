Pedrinho vai mesmo ser jogador do Benfica no final da temporada, num negócio que vai levar Yony González de regresso ao campeonato brasileiro, através de um empréstimo ao Corinthians. Rui Pedro Braz relembra que a notícia foi avançada pelo Mais Transferências há algumas semanas atrás.

Dissemos desde o primeiro dia que Pedrinho ia ser reforço do Benfica”, lembra Rui Pedro Braz.

Weigl vai ficar de fora do jogo do Benfica com o Rio Ave, para a Taça de Portugal, devido a uma infeção respiratória. Rui Pedro Braz explica o jogador alemão cada vez mais um papel importante na estratégia de Bruno Lage.

O Benfica está a ficar cada vez mais cómodo com a presença de Weigl em campo”, refere Rui Pedro Braz.

Vinícius já ultrapassou o registo de golos alcançado na última temporada. O avançado do Benfica está a tornar-se a referência do ataque encarnado, sendo já o melhor marcador do campeonato, com 12 golos, tal como o colega de equipa Pizzi.

A continuar assim Vinícius vai acabar a época com números muito positivos”, prevê Rui Pedro Braz.

O FC Porto defronta o Académico de Viseu a contar para a meia-final da Taça de Portugal, no Estádio do Fontelo. Rui Pedro Braz não esconde que o favoritismo está do lado azul e branco.

O FC Porto é claramente favorito”, garante Nuno Dias.

Rúben Amorim sucedeu a Ricardo Sá Pinto no comando técnico do SC Braga e já conta com sete vitórias em sete jogos, com duas derrotas impostas a FC Porto e Sporting.

Chegou o momento de Rúben Amorim e temos de lhe dar os parabéns”, diz Rui Pedro Braz.

O Almería apresentou uma proposta de empréstimo por Pedro Mendes, com uma obrigação de compra por 12 milhões de euros, em caso de subida à primeira liga espanhola. Nuno Dias e Rui Pedro Braz dizem que o Sporting desperdiçou uma grande oportunidade já que o clube espanhol está no primeiro lugar da classificação.