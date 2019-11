À semelhança do que aconteceu com Cádiz, Yony González deverá ser contratado pelo Benfica, nos próximos dias, para ser emprestado a outro clube. O extremo colombiano de 25 anos poderá regressar à Luz numa segunda fase, após uma observação mais exaustiva.

Yony González deverá ser emprestado”, esclarece Nuno Dias.

A juíza encarregue do processo considerou que os elementos dos “No Name Boys” e “Diabos Vermelhos” são equiparados a qualquer outro adepto. O Benfica foi assim ilibado de qualquer apoio a claques ilegais.

Está em curso uma recolha de assinaturas e fundos, entre associados do Sporting, para uma assembleia geral para a destituição dos órgãos sociais do clube de Alvalade. Nuno Dias explica que será necessário um motivo para o requerimento que indique justa causa.

O Sporting parece estar no Brasil a tentar diminuir a clausula de rescisão de Michael. O extremo esquerdo de 23 do Goiás é um possível reforço para o plantel leonino já em janeiro.

No Dragão, Uribe publicou nas redes sociais uma fotografia, em que diz estar feliz ao serviço da seleção colombiana. O médio foi um dos quatro castigados por incumprimento do regulamento do FC Porto.

Estão desfeitas as dúvidas em relação ao estado de Cristiano Ronaldo. Fernando Santos garantiu que o extremo português está apto para jogar. Bernardo Siva não escapou a um castigo pela brincadeira com Mendy.