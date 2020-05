O corpo da antiga estrela da WWE Shad Gaspard foi encontrado, esta quarta-feira, numa praia na Califórnia, nos Estados Unidos da América.

O cadáver de Shad Gaspard foi avistado durante a manhã na famosa Venice Beach. O antigo wrestler tinha 39 anos.

O óbito foi identificado como Shad Gaspard e os parentes mais próximos já foram notificados”, confirmaram as autoridades.

Gaspard estava desaparecido há três dias. Foi visto pela última vez na Marina Del Rey a nadar com o filho de dez anos, que acabou por ser resgatado pela guarda costeira norte-americana.

A última vez que foi visto pelas autoridades marítimas, uma onda rebentou sobre o sr. Shad Gaspard e acabou por ser arrastado pelo mar”, explicaram os responsáveis no local.

As buscas pelo corpo da antiga estrela de WWE tinham sido suspensas na terça-feira.

Shad Gaspard estreou-se na WWE em 2006 e ficou conhecido como membro da dupla de wrestling Cryme Tyme, juntamente com o wrestler JTG. Reformado desde 2010, Gaspard estava a tentar uma carreira como ator, tendo participado em filmes como “Think Like a Man Too” ou “The Sharknado: It´s About Time”.

A Marina Del Rey, onde Gaspard desapareceu, tinha reaberto há menos de uma semana, depois de ter sido encerrada como medida de combate à pandemia de Covid-19.

Várias celebridades, sobretudo ligadas ao mundo do wrestling como Dwayne Johnson (The Rock, como ficou conhecido na WWE), já reagiram à morte do ex-atleta.