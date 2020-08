Com quase todas as nomeações a serem conquistadas na Nazaré e com dois potenciais novos recordistas do mundo, a World Surf League ( o campeonato mundial de surf com maior prestígio) anunciou as maiores ondas - e os maiores “tralhos” do ano.

Os Big Wave Awards celebram vinte anos com uma competição subdividida em quatro categorias: Onda do Ano, Maior Onda XXL, o Paddle Award (distinção para o estilo de apanhar ondas sem ajuda de um barco de apoio a motor) e a melhor performance do ano.

A maior e mais estilosa queda do ano vai ser votada pelos fãs na página oficial da World Surf League.

Segundo a organização do evento, as surfistas Maya Gabeira - que surfou a maior onda de sempre em janeiro de 2018 na Nazaré - e Justine Dupont podem ter batido o recorde feminino da maior onda surfada

Tem sido um ano incrível para a divisão feminina. Elas têm puxado os limites ao máximo. Tanto Maya, como Dupont afirmam que este ano o Recorde Mundial do Guinness pode vir a trocar de pés”, revelou Bill Sharp, o diretor do evento, sublinhando que no dia 17 de agosto o mundo saberá se o rumor é real.

De anos incríveis para datas mágicas. Seis das oito nomeações para a maior onda do ano foram conquistadas no mesmo dia - 11 de fevereiro - uma data em que o canhão da Nazaré foi palco de um dia mágico, mas de uma potência aterradora que chegou a levar o surfista Alex Botelho para o hospital.

Estes são os nomeados para os Big Wave Awards:

Onda do ano (divisão masculina)

Russell Bierke (Austrália) | Jaws, Maui | Dezembro, 2019

Billy Kemper (Havai)| Jaws, Maui | Janeiro, 2020

Kai Lenny (Havai) | Jaws, Maui | Janeiro, 2020

Tom Lowe (Reino Unido) | Mullaghmore Head, Irlanda | Janeiro, 2020

Eli Olson (Havai) | Jaws, Maui| Dezembro, 2019

Onda do ano (divisão feminina)

Paige Alms (Havai) | Jaws, Maui| Novembro, 2019

Justine Dupont (Segnoisse, França) | Nazaré, Portugal | Fevereiro, 2019

Michaela Fregonese (Rio De Janeiro, Brasil) | Jaws, Maui | Dezembro, 2019

Maior Onda XXL (divisão masculina)

Lucas Chianca (Rio de Janeiro, Brasil) | Nazaré, Portugal | Fevereiro, 2020

Kai Lenny (Havai) segura três nomeações com uma onda num dos seus picos locais em Jaws e duas ondas surfadas no mesmo dia - onze de fevereiro deste ano - na Nazaré

Sebastian Steudtner (Alemanha) | Nazaré | Fevereiro, 2020

Maior Onda XXL (divisão feminina)

Justine Dupont (França) segura duas nomeações na Nazaré, uma com uma onda surfada em novembro de 2019 e outra, que pode vir a ser a mior onda de sempre na sua categoria, em fevereiro de 2020.

A brasileira Maya Gabeira também na "data mágica" a conseguir, não só uma nomeação, mas uma chance de renovar o seu estatuto de recordista com esta onda na Nazaré.

Wipeout do ano

Felipe Cesarano | Nazaré | Janueio, 2020

Keala Kennelly | Jaws, Havai| Dezembro, 2019

Torrey Meister | Jaws, Havai | Dezembro, 2019

Francisco Porcella | Jaws, Havai | Dezembro, 2019

Jerome Sahyoun (Casablanca, Morocco) | Mullaghmore Head, Irlanda | Janeiro, 2020

Este foi um ano de imenso desafio na Nazaré, mais especificamente na Praia do Norte, onde, em 2011, Garrett McNamara revelou ao mundo um dos segredos mais bem guardados do desporto aquático ao surfar um vagalhão de 23.77 metros. Um recorde ultrapassado em 2017 pelo brasileiro Rodrigo Koxa que se atirou a uma onda de 24.38 metros. Se o Santo Grall do surf for uma onda de 30 metros, provavelmente será surfada no El Dorado da Nazaré.