Lionel Messi estreou-se este domingo pelo Paris Saint-Germain, depois de ter protagonizado uma transferência surpreendente do Barcelona, único clube que tinha representado até agora como profissional.

No estádio do Stade de Reims, o astro argentino entrou para o lugar de Neymar aos 66 minutos, quando o jogo já estava 2-0 para os parisienses, resultado que não sofreu mais alterações. Pode ver essas mesmas imagens no vídeo abaixo e na galeria associada ao artigo.

É o começo de uma carreira que se espera auspiciosa para ambas as partes, sendo que a contratação de Lionel Messi é vista como uma derradeira aposta do PSG para o ataque à Liga dos Campeões.

Por agora, na liga francesa, o clube orientado por Mauricio Pocchetino, que também conta com o português Danilo Pereira, segue com quatro vitórias noutros tantos jogos, seguindo já isolado no comando do campeonato.