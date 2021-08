O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o atleta Pedro Pichardo pela conquista da medalha de ouro na prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, destacando a melhor participação portuguesa de sempre.

“Naquela que já é a melhor participação de sempre de Portugal nos Jogos da Era Moderna, Pedro Pichardo alcançou a glória do ouro olímpico, a quinta destas medalhas na história de Portugal”, refere uma mensagem publicada do sítio oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu, “em nome de Portugal e dos portugueses”, o desempenho do atleta do Benfica.

Também o primeiro-ministro, António Costa, afirmou, numa mensagem na rede social Twitter, que o atleta Pedro Pichardo “voou para o ouro” na final do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, referindo que é um resultado que “enche de emoção e alegria”.

António Costa deu os parabéns a Pedro Pichardo, referindo que “cada centímetro é ouro, mas também muito trabalho”.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, felicitou também o “colosso” Pedro Pablo Pichardo pela conquista do título olímpico no triplo salto em Tóquio2020, e pelo “privilégio de ouvir ‘A Portuguesa’”.

“17,98 metros de orgulho gigante! Vamos ter o privilégio de ouvir A Portuguesa em Tóquio2020 porque tu, Pedro Pichardo, foste um colosso no estádio. O país não esquecerá o teu feito. Muitos parabéns e que o teu exemplo de compromisso seja seguido por muitas gerações de atletas”, escreveu o responsável pela tutela do Desporto, na página oficial do Ministério da Educação no Twitter.

