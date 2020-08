O piloto Miguel Oliveira vai estar, esta terça-feira, no Jornal das 8 da TVI, para uma entrevista, depois da histórica vitória no Grande Prémio da Áustria em Moto GP, no último domingo.

A vitória, a primeira de um português na categoria rainha do motociclismo, foi surpreendente e emocionou o país. O piloto da Tech3 (segunda equipa da KTM) parecia destinado a terminar a prova no terceiro lugar, mas Pol Espargaró e Jack Miller, o duo que lutava pela vitória, alargaram a trajetória à entrada da reta da meta e Miguel Oliveira, que seguia na roda, ultrapassou e chegou na frente.

Miguel Oliveira, que somava 18 pontos no Mundial, chega aos 43, com os 25 da vitória e é agora nono classificado no Mundial de pilotos.