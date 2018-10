A KTM oficializou esta sexta-feira Dani Pedrosa como piloto de testes da marca austríaca para as próximas duas temporadas.

Pedrosa que vai deixar a equipa da Honda no MotoGP no final da temporada, junta-se a Mika Kallio na responsabilidade de desenvolver a RC16, máquina que a KTM quer aproximar nos próximos anos das rivais Honda, Ducati, Yamaha e Suzuki.

Aos 33 anos de idade, Dani Pedrosa, vai ter a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento da moto da marca austríaca num novo desafio da sua carreira.

“Ter um piloto com a experiência do Dani como parte do nosso projeto de MotoGP é outro forte sinal de que estamos a caminhar na direção certa. Estamos muito animados - que a entrada de Dani ao lado de Mika Kallio e a inclusão de duas equipes na grelha no próximo ano ajudem a diminuir ainda mais a diferença para as outras equipas”, sublinhou Pit Beirer responsável pela equipa da KTM em comunicado.

