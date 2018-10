A Pirelli anunciou que os pneus para a temporada 2019 da Fórmula 1 vão ter sempre apenas três cores pondo fim à paleta de sete cores acompanhando o nome dos diferentes compostos.

Os pneus slick para as corridas serão sempre brancos, amarelos e vermelhos designando, respetivamente, os pneumáticos duros, médios e macios.

Isto não quer dizer que haja apenas três compostos: por exemplo, como explica a Pirelli, os médios no Mónaco não serão iguais aos que irão para Silverstone.

O número de compostos exato que existirá dentro do espectro que vai do duro ao macio será comunicado em dezembro depois da homologação pela FIA.

Os pneus de chuva manter-se-ão com a cinta azul, assim como os intermédios manterão a cor verde.

We're going Hard, Medium and Soft for 2019. #Fit4F1 #F1 #PIRELLI More info: https://t.co/SYcQ2N6Ztt pic.twitter.com/oCcjFhYa3j

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 20 de outubro de 2018