Os três grandes voltam às competições europeias esta quinta-feira. O Benfica, que parte em desvantagem para a segunda mão da eliminatória, depois de uma derrota na Ucrânia contra o Shakhtar, foi um dos principais temas analisados, esta quarta-feira, no Mais Bastidores.

O Benfica parte com uma desvantagem de um golo para esta eliminatória. Para o comentador da TVI24, Rui Pedro Braz, apenas com “muito, muito trabalho” os encarnados poderão derrotar a equipa liderada por Luís Castro.

O Benfica terá dificuldades para ultrapassar o Shakhtar”, explicou o comentador.

Não é novidade a pretensão declarada pelos dirigentes benfiquistas de levar o clube ao mais alto nível nas competições europeias. No entanto, essa é uma realidade que não se tem vindo a realizar.

Bruno Lage sabe que, para ir ao encontro do discurso dos altos responsáveis do Benfica do projeto europeu, tem de fazer mais e melhor”, afirmou Rui Pedro Braz.

Apesar dos resultados terem estado aquém do desejado, o comentador sublinhou que o técnico encarnado “tem imposto a si e à sua equipa uma grande exigência”.

Já Cândido Costa sublinha a necessidade de o Benfica ter que se mostrar “no seu melhor” para vencer a equipa ucraniana. “Esta equipa do Shakhtar” tem um registo interessante, a última derrota foi há sete jogos atrás”, realçou.

Também o Futebol Clube do Porto parte em desvantagem para a segunda mão da eliminatória, contra o Bayern Leverkusen. A equipa de Sérgio Conceição vai defrontar os alemães no estádio do dragão, depois da derrota por 2-1 na Alemanha.

Tem que ser um FCP maior do que enfrentou o Portimonense”, explicou Cândido Costa. “Tem que ser um futebol clube do porto diferente do que jogou na Alemanha”.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo ao Futebol Clube do Porto por um alegado caso de racismo. Em causa, estão alegados insultos dirigidos de adeptos portistas ao jogador do moreirense, Abdu Conté, num jogo a 10 de janeiro passado.

Rui Pedro Braz criticou a posição do Conselho de Disciplina, que considerou "querer apenas mostrar serviço", uma vez que "não há forma nenhuma de o FC Porto ter controlo sobre os adeptos num estádio que não é o seu”.

Nesta edição do Mais Bastidores, houve ainda tempo para uma notícia exclusiva da TVI: Sporting perdeu o processo contra o Lille por Rafael Leão.