O Benfica está a fazer uma aposta muito forte do ponto de vista financeiro para voltar a conquistar o título. O clube da luz já gastou muitos milhões, falhou a qualificação para a Liga dos Campeões e continua a sem ter feito qualquer.

É um contexto absolutamente atípico. Não só pelo dinheiro que o Benfica já gastou, 85 milhões de euros, o maior investimento de sempre, mas acima de tudo pelo dinheiro que o Benfica ainda não encaixou”, afirmou Rui Pedro Braz.

É a primeira vez que o Benfica faz um investimento tão avultado sem ter feito qualquer encaixe financeiro. Para o comentador, tendo em conta o contexto de pandemia, “tudo isto pode ser dramático para o Benfica”.

“Um ano de descalabro financeiro pode colocar tudo em causa no Benfica”, frisou. “O objetivo do Benfica era encaixar 100 milhões de euros em vendas. Ainda é possível, mas terão de vender muitos mais jogadores por menos.”

Sporting com menos nove jogadores na Europa

O Sporting Clube de Portugal recebe amanhã o Aberdeen, sem a presença de Rúben Amorim e com menos nove jogadores devido à covid-19. É um desafio complicado para os leões, que lutam para cumprir objetivos no “novo normal”.

A participação europeia dos clubes portugueses é importante para o clube, mas também para o país”, explicou Nuno Dias. “Sabe-se que a covid-19 vai criar problemas aos clubes ao longo da temporada.”

Apesar da ausência de nove atletas e do treinador no banco, Nuno Dias acredita que jogar em casa é um fator “muito importante”, num dos jogos “mais importantes da época para o Sporting”.

“Perder a qualificação nesta fase poderia ser marcante para época dos leões”, explicou.

Bruno Alves a caminho do Dragão?

Um dos grandes capitães do FC Porto dos últimos anos pode estar na rota de regresso. Osório poderá estar a caminho do Parma e Bruno Alves poderá estar prestes a fazer o caminho inverso.

“O Boavista tentou Bruno Alves. Os axadrezados queriam fazer de Bruno Alves o grande líder e o principal pilar do projeto que está a ser montado no Bessa”, revelou Rui Pedro Braz.

Questionado sobre se a idade avançada do jogador poderia constituir um entrave para o FC Porto, o comentador afirmou que, do ponto de vista físico, Bruno Alves “é um monstro”, e já fez 231 jogos depois dos 30 anos.

FC Porto já definiu alvo para substituir Marega

Alfredo Morelos é o jogador escolhido pelos dirigentes dos dragões. O jogador do Glasgow Rangers tem três golos e duas assistências em apenas seis jogos.

Para Cândido Costa o jogador tem qualidade para entrar no plantel dos dragões, porém dúvida capacidade financeira dos dragões em irem buscar o jogador.

“Benfica, Sporting e Porto não têm escolhido mal, eles sabem quem trata bem a bola”, referiu Cândido Costa. “Morelos só poderia ser possível no FC Porto na eventualidade de perderem Marega.”

O comentador sublinhou que o grande medo dos adeptos do Porto é “perder Marega” e, na opinião do comentador, os azuis e brancos vão fazer o investimento em renovar com o maliano.