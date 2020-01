Nuno Dias e Rui Pedro Braz analisaram a recente derrota do Sporting contra o Futebol Clube do Porto, no Mais Transferências. A prestação em campo do clube leonino pareceu trazer à luz a necessidade de contratar um ponta de lança para reforçar o plantel.

Com esta derrota em casa, o Sporting ficou a 16 pontos do Benfica, o primeiro classificado. O comentador da TVI Rui Pedro Braz sublinhou que os leões estão “tão perto do 16º classificado como estão do 2º”.

O Sporting está numa situação muito complicada”, afirmou Nuno Dias. “Têm uma necessidade imperiosa de mais um ponta de lança”.

Caso não o faça, o “Sporting pode ter uma segunda metade de época muito dolorosa”.

Do lado do Futebol Clube do Porto o destaque foi para a necessidade que o clube tem em equilibrar as contas. Danilo parece ter o interesse de vários clubes, no entanto, os dragões “não estão interessados em perder o seu capitão” a meio da época, algo que poderia prejudicar as suas pretensões.

“Abaixo de 20 milhões de euros o Benfica não traz Bruno Guimarães”, disse Rui Pedro Braz. Apesar de o clube da luz ter interesse em “contratar já” os encarnados estariam dispostos a “contratar no verão”.