O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo a seleção portuguesa de futsal pelo título de campeã mundial alcançado pela primeira vez, considerando ser “mais um grande feito para o desporto nacional”.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se este domingo pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

Numa mensagem publicada no Twitter, António Costa deu os parabéns à seleção portuguesa de futsal por se ter sagrado “campeã do mundo da modalidade, num jogo de muitas emoções”.

Felicito a equipa técnica liderada por Jorge Braz, os jogadores e a FPF por mais um grande feito para o desporto nacional”, refere a mesma nota.

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, felicitou este domingo a seleção portuguesa de futsal, que se sagrou campeã mundial, na Lituânia, sublinhando que "Portugal é a melhor equipa do mundo".

O que mais esperar de uma Seleção Nacional? Primeiro a Europa e agora o mundo! Portugal é a melhor equipa de futsal do mundo! Muitos Parabéns @FPF_Futebol e todos os amantes do futsal!", escreveu João Paulo Rebelo na sua conta na rede social Twitter.

Também numa mensagem, na mesma rede social, o Ministro da Educação destacou "o campeonato fantástico" feito pela seleção portuguesa.

"Portugal no mais alto do Mundo do #Futsal. Que campeonato fantástico desta extraordinária @selecaoportugal. Enorme emoção, gigante alegria! Hoje Portugal celebra bem alto! Muitos parabéns aos jogadores, equipa técnica e à @FPF_Futebol", escreveu o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.

Marcelo enaltece feito extraordinário que “orgulha todos os portugueses”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a Seleção Nacional de Futsal pelo título mundial este domingo alcançado, um “feito desportivo extraordinário” que “orgulha todos os portugueses”, recebendo a equipa no Palácio de Belém na segunda-feira.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se este domingo pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa felicita a Seleção Nacional de Futsal por este título, numa “modalidade em afirmação”.

Mais um feito desportivo extraordinário que orgulha todos os portugueses e merece por isso o reconhecimento do Presidente da República”, elogiou.

A comitiva portuguesa campeã mundial será recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República na segunda-feira pelas 15:00.

Portugal chegou a deter uma vantagem de dois golos, graças ao ‘bis’ de Pany Varela, aos 15 e 28 minutos, mas a seleção sul-americana, que defendia o título mundial conquistado em 2016, na Colômbia, reduziu por Claudino, aos 28, e manteve a incerteza até ao fim.

Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.