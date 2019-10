Manuel Serrão acredita que a Seleção Nacional teve culpa no resultado, mas também algum azar. O comentador considera que o segundo lugar ainda está ao alcance de Portugal, até porque Luxemburgo e Lituânia são adversários ao alcance da equipa de Fernando Santos.

O comentador acredita também que Portugal vai conseguir a qualificação para o Euro'2020 sem ter de recorrer ao 'joker' da Liga das Nações.

Luís Filipe Menezes acredita que faltam soluções no ataque da Seleção Nacional e que isso foi colocado a nu na partida frente à Ucrânia. O comentador acredita que Portugal joga muito mais com o nome das estrelas que a equipa tem do que com um ponta-de-lança, lembrando que André Silva só entrou para a frente de ataque depois de a seleção nacional ter feito o 2-1.

O problema, para Menezes, é que o selecionador nacional e os principais responsáveis ainda não conseguiram transformar o modelo de jogo que deu a vitória no Euro'2016 num tipo de jogo com outros protagonistas. É que, sublinhou, Portugal foi campeão europeu com um sistema altamente eficaz, em que não ganhava mas também não sofria golos, mas agora a defesa nacional é altamente deficitária e sofre golos inacreditáveis.

Pedro Guerra acredita que a Ucrânia estudou muito bem Portugal e acabou por jogar melhor que a Seleção Nacional. O comentador espera que os jogadores reflitam porque, acredita, muitos terão chegao a pensar que a qualificação para o Euro'2020 já estava no papo. Pedro Guerra lembrou ainda que Portugal não conseguiu vencer a Ucrânia durante a qualificação.

Pedro Guerra saudou ainda Cristiano Ronaldo, que chegou ao 700.º golo na carreira.