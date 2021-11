Noite soberba para Ruben Amorim em Alvalade, o Sporting goleou o Besiktas por 4-0 e assegura para já o acesso à Liga Europa.

O destaque foi mesmo para Pedro Gonçalves que bisou e recebeu uma ovação de pé do público verde e branco. Já Paulinho, também foi muito acarinhado pelos adeptos após voltar aos golos.

Para alegria leonina, Ajax venceu o Borussia Dortmund por 3-1. Os alemães ficam assim em igualdade pontual com o Sporting, ambos com seis pontos. Os leões chegam assim às últimas duas jornadas da fase de grupos com possibilidade de seguir em frente na Liga dos Campeões ou caírem para a Liga Europa.