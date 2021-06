O primeiro-ministro, António Costa, desejou hoje força à seleção portuguesa de futebol, dizendo que “é nos momentos mais difíceis” que é preciso puxar pelos jogadores nacionais.

“A seleção de Portugal demonstrou capacidade de luta e entrega até ao último segundo. É com esse espírito que estou certo vamos encarar os próximos jogos”, afirmou António Costa, numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social Twitter.

A @selecaoportugal demonstrou capacidade de luta e entrega até ao último segundo. É com esse espírito que, estou certo, vamos encarar os próximos jogos.

É nos momentos mais difíceis que temos de puxar pela nossa seleção.

Força #Portugal!#VamosTodos #vamoscomtudo #Euro2020 pic.twitter.com/ryPMVuN7UO — António Costa (@antoniocostapm) June 19, 2021

O primeiro-ministro, que assistiu em Munique à derrota da seleção com a Alemanha, por 4-2, deixou uma mensagem para o resto da competição.

“É nos momentos mais difíceis que temos de puxar pela nossa seleção. Força Portugal!”, desejou.

A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, caiu hoje para o terceiro lugar do Grupo F do Euro2020, ao perder por 4-2 com a Alemanha, em encontro da segunda jornada, disputado no Allianz Arena, em Munique.

Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos, e Diogo Jota, aos 67, foram os autores dos golos lusos, mas, pelo meio, Rúben Dias, aos 35, e Raphaël Guerreiro, aos 39, ambos na própria baliza, Kai Havertz, aos 51, e Robin Gosens, aos 60, marcaram para os alemães.

Na classificação, Portugal, que na quarta-feira defronta a França, em Bucareste, é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um, depois do 1-1 com os gauleses.