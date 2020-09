É já no próximo domingo que estreia o novo programa “Einsteins TVI”, onde o futebol tem o papel principal e é o centro de todas as atenções.

Apresentado por Cláudia Lopes e Pedro Ribeiro, este programa vai descodificar o mundo do futebol, divulgar as fórmulas das equipas e os génios dos vários campeonatos.

Os craques portugueses espalhados pelo mundo e a jornada portuguesa estarão em particular destaque, mas também será feito um resumo dos principais campeonatos de futebol (espanhol, alemão e francês).

Os comentários estarão a cargo de personalidades bem conhecidas do público e conceituadas no mundo do futebol. Dani (ex-jogador), Pedro Henriques (ex- árbitro), Vitor Oliveira (treinador de futebol) e Costinha (ex-internacional português), constituem o painel de "Ensteins", que todas a semanas animará os serões de domingo na TVI 24.

Não perca o pontapé de saída para este programa e acompanhe a estreia domingo dia 27, na TVI24.