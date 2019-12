João Félix falou em exclusivo à TVI, à margem da cerimónio do prémio Golden Boy, em Turim, em Itália. O jogador confessou que nunca vai esquecer os seis meses na equipa principal do Benfica nem o treinador Bruno Lage. O jovem português disse ainda que é um orgulho ouvir Cristiano Ronaldo dizer que é um fenómeno.

Os jogadores do Sporting foram recebidos nos Açores com cânticos referentes ao ataque de Alcochete. Luís Filipe Menezes disse que os envolvidos deveriam ter sido detidos e identificados. O comentador foi mais longe e destacou que Portugal não é o autointitulado estado islâmico para as pessoas andarem encapuzadas na via pública.

Deviam ter sido todos identificados. Não estamos no Daesh”, disse Luís Filipe Menezes acerca dos cânticos dirigidos aos jogadores, nos Açores.

Pedro Guerra reprovou os cânticos entoados por alguns dos adeptos que receberam os jogadores leoninos nos Açores. O comentador da TVI garantiu que esta é uma das pesadas heranças deixadas por Bruno de Carvalho no Sporting.

Foi uma das pesadas heranças que o ex-presidente deixou”, explicou Pedro Guerra.

Manuel Serrão criticou a atitude de Frederico Varandas, que chamou “escumalha” aos elementos das claques leoninas. O comentador da TVI acrescentou que os jogadores não “flores de estufa” e não podem ter ficado traumatizados pelos cânticos de 12 pessoas.

Os jogadores não são nenhumas florzinhas de estufa”, ironizou Manuel Serrão.

Luís Filipe Menezes e Pedro Guerra envolvem-se numa discussão sobre os casos em que o Benfica foi constituído arguido. Guerra pede a Luís Filipe Menezes para lhe dizer um caso em que o clube da Luz tenha sido condenado.

Diga-me um!”, replicou Pedro Guerra.

Manuel Serrão não deixou passar as exibições, aquém do esperado, de Raul de Tomas. O comentador da TVI garantiu que há adeptos a perguntar para onde foram os 20 milhões de euros gastos em RDT.