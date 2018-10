Sébastien Loeb (Citroën C3) venceu neste domingo o Rali da Catalunha e Sébastien Ogier (Ford Fiesta) assumiu a liderança do Mundial de Ralis.

Estas são os dois grandes resultados da 12.ª e penúltima prova do WRC. A decisão do Mundial de Ralis fica, assim decidida para a última etapa, em novembro, no Rali da Austrália.

Thierry Neuville (Hyundai i20) foi o grande perdedor do Rali da Catalunha culminando com a ausência de pontos na Power Stage depois de um embate numa pedra lhe ter danificando o carro.

Este drama e incerteza que marcaram a prova espanhola voltaram a verificar-se quando o líder da véspera, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) teve problemas na direção do carro.

Loeb assumiu a liderança e conseguiu mantê-la até final superando Ogier por 2.9s, que foi o segundo classificado.

Elfyn Evans (Ford Fiesta) completou o pódio na Catalunha que teve Loeb no ponto mais alto cinco depois da sua última vitória no WRC.

WRC standings after SS18 - Victory for Sébastien Loeb! 1. Loeb 3h 12m 08.0sec 2. Ogier +2.9sec 3. Evans +16.5sec 4. Neuville +17.0sec 5. Sordo +18.6sec 6. Tänak +1m 03.9sec #WRC — WRC (@OfficialWRC) 28 de outubro de 2018

Nas contas do Mundial de Ralis, Ogier passou para a frente com três pontos de vantagem sobre Neuville:

1. Sébastien Ogier (Ford Fiesta – M-Sport), 204 pontos

2, Thierry Neuville (Hyundai i20), 201

3. Ott Tänak (Toyota Yaris), 181

4. Esapekka Lappi (Toyota Yaris), 110

5. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), 102

(...)

O WRC 2018 termina com o Rali da Austrália entre 15 e 18 de novembro.