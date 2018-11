O lançamento pela Renault Sport F1 do GP do Brasil de Fórmula 1 foi feito em tom de “festa” a condizer com o ambiente em que decorre a prova de Interlagos na descrição da equipa francesa.

Mas a Renault não se ficou pela caracterização dos brasileiros ou do GP do México nas duas provas que se juntam como, respetivamente, penúltima e antepenúltima do calendário. E, entre a Cidade do México e São Paulo, o «Blog de Viagem» da R.S. F1 não deixou passar uma referência a Max Verstappen pelos “amuos” do piloto da Red Bull.