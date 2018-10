A Race of Champions (ROC) 2019 vai realizar-se no México, no Autódromo Hermanos Rodríguez – onde no próximo fim de semana decorre a antepenúltima prova do Mundial de Fórmula 1.

O festival de corridas que reúne várias estrelas da atualidade e do passado do automobilismo vai decorrer nos dias 19 e 20 de janeiro do próximo ano.

A Cidade do México recebe o ROC em 2019 depois de neste ano se ter realizado em Riade, na Arábia Saudita.