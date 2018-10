Romain Grosjean foi penalizado com três lugares na grelha de partida para o GP do México de Fórmula 1 do próximo fim de semana devido ao acidente deste domingo no GP dos EUA em que envolveu Charles Leclerc.

O piloto da Haas saiu do oitavo lugar da grelha e foi ultrapassado por Leclerc na partida bloqueando depois as rodas na Curva 12 e acabando por bater na traseira do Sauber do monegasco.

Segundo o «Formula1.com», os comissários tiveram em atenção a tentativa de Grosjean para evitar o contacto com uma travagem atenuando a culpa para uma penalização de apenas um ponto na licença – deixando o francês somente a dois dos 12 que implicam uma corrida de suspensão.

VEJA TAMBÉM:

GP dos EUA: Ferrari anula primeiro «match point» de Hamilton