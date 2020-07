Nuno Dias e Rui Pedro Braz analisaram as mais recentes polémicas do futebol português na edição, desta sexta-feira, do programa "Mais Bastidores.

Em destaque estiveram a escolha do onze titular do Sporting, em que Rúben Amorim incluiu Marcos Acuña e Jovane Cabral, o ambiente pré-festa do título de campeão nacional que já se vive no Estádio do Dragão e as críticas dos adeptos benfiquista dirigidas aos jogadores.

Sporting: Acuña e Jovane no onze titular de Rúben Amorim

Jovane e Acuña terão tido uma pequena discussão no balneário, após o empate em Moreira de Cónegos.

Rúben Amorim já tinha desvalorizado o acontecimento e aposta nos dois jogadores para a ala esquerda no jogo, desta sexta-feira, frente ao Santa Clara.

Rui Pedro Braz explicou por que motivo considera que o FC Porto já é campeão nacional da época 2019-2020 e destaca o trabalho realizado por Sérgio Conceição.

Sobretudo, está de parabéns Sérgio Conceição. É da mais elementar justiça reconhecermos a importância do técnico nesta conquista”, referiu Rui Pedro Braz.

O comentador da TVI lembra que os dragões só precisam de mais um ponto para alcançarem o título caso o Benfica vencesse os últimos três jogos.

Rui Pedro Braz evidencia que as águias não vencem três partidas consecutivas desde fevereiro.

O FC Porto já é campeão nacional. Estamos a falar de um justíssimo campeão”, disse Rui Pedro Braz.

Um vasto grupo de adeptos do FC Porto reuniram-se, na quinta-feira, junto ao Estádio do Dragão para receber a equipa azul e branca.

As normas de segurança da DGS não foram cumpridas e teme-se um aumento do número de casos de Covid-19 após os festejos da conquista do título de campeão nacional.

Depois do que vimos, não restam dúvidas de que vai haver ajuntamentos”, referiu Nuno Dias.

Jesus jantou com presidente do Flamengo

Rodolfo Landim e Jorge Jesus jantaram juntos, na quinta-feira, para definirem o futuro do técnico português.

O tópico de conversa central terá sido as negociações entre o Benfica e o treinador.

Rui Pedro Braz garante que ainda não há qualquer entendimento entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus.

O comentador da TVI lembra que os argumentos para convencer o técnico português não podem ser os mesmos de 2009.

Jorge Jesus quer um projeto ganhador”, lembrou Rui Pedro Braz.

Surgem novas tarjas dirigidas aos jogadores junto ao Estádio da Luz

O Benfica voltou a perder pontos, desta vez frente ao Famalicão.

Os adeptos não perdoaram o empate e deixaram várias tarjas junto ao Estádio da Luz com mensagens para os jogadores encarnados.