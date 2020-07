Nuno Dias e Rui Pedro Braz analisaram as mais recentes polémicas do futebol português na edição, desta quarta-feira, do programa "Mais Bastidores.

A possibilidade do FC Porto ser campeão já nesta jornada, em caso de uma derrota do Benfica, a alegada discussão entre Acuña e Jovane, no Sporting, e quem será o próximo treinador das águias foram os temas que marcaram o comentário.

Unai Emery é “plano B” de Vieira

Rui Pedro Braz garante o ex-treinador do Arsenal Unai Emery continua a ser uma das opções de Luís Filipe Vieira.

O Benfica estará que há negociações paralelas com o técnico espanhol, caso a contratação de Jorge Jesus falhe.

Jorge Jesus quer salário muito acima do que foi oferecido

Rui Pedro Braz explica há um impasse nas negociações entre o Benfica e Jorge Jesus.

De acordo com o comentador da TVI, o técnico do Flamengo quer um salário que supera a proposta em três milhões de euros, algo que Luís Filipe Vieira não está disposto a aceitar.

Rui Pedro Braz revela ainda que a proposta feita pelo Benfica é de cinco anos de contrato, ao contrário dos quatro anos que têm sido avançados pela comunicação social.

Jesus quer trazer três jogadores do Flamengo

Rui Pedro Braz revelou que Jorge Jesus terá pedido a contratação de Léo Pereira, Gerson e Bruno Henrique caso assine pelo Benfica.

O comentador da TVI estima que o clube da Luz tenha de despender cerca de 40 milhões para satisfazer este desejo do técnico.