O mês de novembro não está a ser fácil para o Benfica: há 74 anos que o clube da Luz não sofria três golos em três jogos seguidos.

O clube soma duas derrotas para o campeonato, que levaram a perder a liderança, e nove golos sofridos, incluindo o encontro para a Liga Europa.

Jorge Jesus lembrou que não está habituado a perder e admitiu que são muitas derrotas do Benfica em apenas sete jogos. O técnico elogiou a equipa do Braga, mas disse que o Benfica tem a obrigação de ser melhor do que as outras equipas.

Não estou habituado a perder tanto", admitiu o treinador

Os "números que envergonham"

Para o comentador da TVI, Rui Pedro Braz, é difícil perceber o que está a acontecer no Benfica, sobretudo depois do investimento de 100 milhões de euros no último mercado.

Braz vai mais longe e diz que a promessa de Jorge Jesus “não se está a cumprir nem de perto nem de longe”

Sporting mantém liderança histórica

O Sporting segurou o primeiro lugar no campeonato com uma goleada e grande exibição num estádio muito difícil, refere o painel de comentadores do Mais Bastidores, Nuno Dias e Rui Pedro Braz.

Os leões já levam quatro pontos de avanço para Benfica e Sp. Braga, e seis para o FC Porto.

Pedro Gonçalves segue imparável: o melhor marcador da Liga já igualou os seus sete golos no Famalicão em 2019/20. De acordo com Rui Pedro Braz, o Sporting quer mesmo adquirir os 100% do passe do jogador.