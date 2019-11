No Benfica, apesar da falta de golos, Bruno Lage continua a acreditar no potencial de Raul de Tomas. O ponta lança tem apenas um golo ao serviço das águias desde que chegou este verão. No total, o ponta de lança marcou apenas um golo em 1100 minutos de jogo.

Com a abertura do mercado de transferências a aproximar-se, começa o Benfica começa a ponderar alterações na equipa A. Rui Pedro Braz explica que as águias vão encurtar o plantel.

O Benfica tem jogadores a mais”, explica Rui Pedro Braz.

Pizzi tem 14 golos e seis assistências em apenas três meses e meio. Rui Pedro Braz explica que o Benfica precisa de Pizzi a 100% e que gostaria de ver o médio mais vezes na Liga dos Campeões.

Tenho pena de não ver Pizzi mais vezes na Liga dos Campeões”, diz Rui Pedro Braz

Bruno Fernandes foi, novamente, confrontado com a possibilidade de sair de Alvalade. O médio internacional português volta a dar uma resposta diplomática, mas não escondeu que tem “sonhos”.

Rui Pedro Braz reitera que a Taça da Liga tem “os dias contados”. O comentador vai mais longe e explica que se não existissem contratos assinados esta competição poderia terminar já na próxima época.

Cristiano Ronaldo já tem 98 golos marcados ao serviço da seleção nacional e está a 11 do recorde histórico do jogador iraniano Ali Daei. Rui Pedro Braz acredita que o astro português vai alcançar esta marca antes do verão.