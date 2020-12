Os conselhos fiscal e deliberativo do Santos chumbaram a proposta do Benfica por Lucas Veríssimo. O motivo é um possível negócio mais vantajoso com os sauditas do Al-Nassr.

O jogador brasileiro não gostou das novidades e está em rutura com o clube. Lucas Veríssimo tenta forçar saída para a Luz e recusou participar no treino desta quinta-feira.

O Sporting continua a ser líder isolado do campeonato português. Contudo, Rúben Amorim sacode a pressão.

Somos candidatos ao título quando for bom para a equipa”, ironiza.

Relativamente ao interesse crescente nos jogadores do Sporting, o treinador leonino lembra que quem quiser avançar para a contratação dos ativos terá de gastar muito dinheiro.

Não vai ser fácil tirar os jovens jogadores do Sporting. Todos os miúdos estão blindados. Quem quiser vai ter de pagar muito”, reitera.

Pedro Gonçalves foi eleito o melhor jogador da Liga, no mês de novembro, pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

O médio leonino, contratado esta época ao Famalicão, tem estado em destaque, como refere Nuno Dias, e já soma nove golos na competição.

Neste momento a grande figura do campeonato é Pedro Gonçalves”, realça Nuno Dias.

Ainda há tempo para Todibo, Filipe Anderson e Rami?

Adil Rami, no Boavista, Filipe Anderson, no FC Porto, e Todibo, no Benfica, são casos de jogadores que vieram para Portugal rotulados como “craques”, mas que não se têm conseguido afirmar nos planteis em que estão inseridos.

Lesões, problemas fora de campo e maus desempenhos nos treinos parecem ser algumas das explicações para este insucesso desportivo.