Gedson já não treinou no Seixal esta segunda-feira. O jogador do Benfica vai rumar para o Tottenham, a pedido de José Mourinho. Rui Pedro Braz e Cândido Costa acreditam que a oficialização do jogador pode estar para breve. Gedson deverá ser emprestado por 18 meses ao clube londrino, a troco de 4,5 milhões de euros. O Tottenham fica ainda com uma opção de compra de 50 milhões pelo passe do jovem do clube da Luz. Gedson vai ser jogador do Tottenham a pedido de José Mourinho

O Benfica recebe para já 4,5 milhões de euros. Caso, no final da época 2020/2021, o Tottenham decida comprá-lo terá a pagar 45,5 milhões de euros ao Benfica”, explica Rui Pedro Braz.

Bruno Fernandes parece estar praticamente certo como jogador do Manchester United de Solskjaer. Rui Pedro Braz acredita que o médio pode já não jogar frente ao Benfica.

Não estranharia que fosse já impossível a utilização de Bruno Fernandes frente ao Benfica”, refere Rui Pedro Braz

Bruno Fernandes pode estar a caminho do Manchester United. No entanto, o valor pago pelo passe do capitão não irá na totalidade para os cofres leoninos. Quanto recebe o Sporting com a venda de Bruno Fernandes? Rui Pedro Braz garante que se o médio for vendido por 50 milhões de euros o Sporting deve encaixar cerca de 22 milhões de euros.

Mariano Díaz não é um dos titulares do Real Madrid e pode estar a caminho do Benfica. Cândido Costa elogia as características do avançado. Já Rui Pedro Braz analisa o que pode fascinar o jogador no negócio.

Parece-me um bom jogador. Muito móvel. Um puro segundo avançado. Um oportunista muito rápido”, diz Cândido Costa.

Bruno Guimarães pode estar a caminho do Benfica. O clube da Luz fez uma proposta de 20 milhões de euros por 100% do passe do médio brasileiro. Resta agora saber qual a resposta do Atlético Paranaense.

A ida de Bruno Fernandes para o Manchester United pode ser a chave para o regresso de Marcos Rojo a Alvalade. Cândido Costa guarda boas memórias do defesa argentino. No entanto, o salário do jogador pode inviabilizar o negócio.