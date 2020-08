O Benfica recebeu uma proposta do Galatasaray pelo médio Gabriel, mas os moldes de transferência apresentados e a importância do jogador no plantel fizeram com que o clube da Luz recusasse de imediato ouvir as intenções do clube turco.

No programa Mais Transferências, os comentadores da TVI24 avançaram que Luís Filipe Vieira remeteu o negócio para a cláusula de rescisão, que é de 60 milhões de euros.

Apesar disso, Gabriel não tem lugar garantido no onze de Jorge Jesus, até porque o técnico só quer um médio de ligação e já disse que conta com Pizzi para jogar no meio do terreno.

Outra saída gorada foi a de Florentino, médio que o diretor-geral do futebol, Tiago Pinto, quer continuar a ver no plantel.

Mas a grande novela do mercado é Edinson Cavani. O uruguaio continua em parte incerta, ainda que as negociações com os encarnados pareçam ter chegado a bom porto.

O avançado pode ser campeão europeu este domingo, caso o Paris Saint-Germain vença a Liga dos Campeões, em pleno Estádio da Luz. Recorde-se que o ponta-de-lança alinhou em três partidas da liga milionária pelos franceses.

Cavani é o ídolo de Darwin Núñez, avançado do Almería que está referenciado pelo clube da Luz e que parece estar interessado em fazer parte do plantel de Jorge Jesus.

O Benfica acompanha a situação com prudência, e não quer subir dos 10 milhões de euros pelo atacante que atua numa equipa da segunda divisão espanhola.

Com muitos dossiers já tratados, é na baliza do Benfica que residem grandes dúvidas. Apesar da titularidade nos últimos dois anos, Odysseas Vlachodimos não tem lugar garantido, e Jorge Jesus deu um passo atrás e parece contar com Svilar. Para já, o único nome que parece certo entre os três guarda-redes que deverão compor o plantel principal é o de Helton Leite, reforço adquirido ao Boavista. Outro nome apontado é o do guardião brasileiro Ivan.

Sporting ganha corrida e arruma a casa. FC Porto perto de garantir reforço

Depois de já ter oficializado quatro reforços, o Sporting prepara-se para anunciar a quinta contratação para a nova época. Nuno Santos é negócio fechado, e apesar da cobiça do FC Porto, os leões foram mais rápidos a fechar o jogador do Rio Ave.

Em sentido inverso seguem Gelson Dala e Francisco Geraldes, jogadores que nunca se conseguiram impor em Alvalade. O Rio Ave fica com 50% do passe do primeiro e 75% do passe do segundo, num negócio em que o Sporting ainda paga três milhões de euros.

Os comentadores do Mais Transferências referiram que a contratação de Nuno Santos foi garantida após um "raide" de Hugo Viana, perante uma aproximação do FC Porto, que voltou a perder um negócio para os leões, já depois de Pedro Gonçalves.

Mas a estrutura sportinguista também continua a arrumar a casa, e a renovação de Joelson foi finalmente atingida. O jovem extremo fica agora com uma cláusula de 60 milhões de euros.

Apesar disso, o FC Porto parece estar prestes a garantir o avançado Mehdi Taremi, avançado do Rio Ave que foi uma das sensações da última época em Portugal.