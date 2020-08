O Benfica regressou esta segunda-feira aos trabalhos, com Jorge Jesus a orientar o primeiro treino no Seixal. O técnico contou com 30 jogadores, mas ainda devem faltar alguns jogadores, sendo que outros devem deixar o clube da Luz até ao fecho do mercado.

O reforço do centro da defesa é uma das prioridades para Jorge Jesus, e na lista de alvos estão Jan Vertonghen e Leandro Cabrera. Para os comentadores do Mais Transferências, o internacional belga seria um reforço que entraria de caras na equipa, até porque apresenta uma polivalência que lhe permite atuar como lateral esquerdo.

Relativamente a Cabrera, Rui Pedro Braz e Cândido Costa acreditam que será um outro tipo de jogador, sendo que ambas as potenciais contratações têm vantagens: Vertonghen está sem clube e Cabrera joga no Espanyol, que desceu de divisão em Espanha, pelo que o seu valor de mercado diminuiu consideravelmente.

Ainda assim, ambos os jogadores podem vir a ser reforços dos encarnados.

Mais à frente, o ataque do Benfica também deve sofrer alterações. Rui Pedro Braz refere que a chegada de Luka Walschmidt estará iminente, e que esta semana será decisiva no futuro do avançado alemão que atua no Friburgo.

Também é ponta-de-lança aquele que tem sido o nome mais badalado do mercado. Edinson Cavani continua a fazer manchetes, mas a vinda do uruguaio continua complicada, nomeadamente por altas exigências financeiras.

Segundo os comentadores do Mais Transferências, o antigo avançado do Paris Saint Germain terá pedido, através do seu empresário, mais de 20 milhões de euros de prémio de assinatura, bem como um valor a rondar os 10 milhões de euros de salário anual.

Regresso de Brahimi e contratos por resolver?

O regresso de Yacine Brahimi ao FC Porto continua a ser um dos assuntos em ordem no Dragão. O argelino terá de baixar o salário para voltar a vestir de azul e branco, mas o projecto do clube e a vontade de Sérgio Conceição em contar com ele podem ser decisivas.

Em sentido contrário poderá estar Jesús Corona, uma das figuras de proa na época do campeão nacional. Em Mais Transferências, os comentadores abordaram o interesse do Sevilha, treinado por Lopetegui, no mexicano.

Outro dos dossiers em aberto no Dragão é o das renovações, e é urgente para o FC Porto conseguir prolongar os vínculos de jogadores como Marega, Otávio ou Alex Telles, que terminam contrato em 2021, e em janeiro estão livres para assinar por outro clube.

Questão central no Sporting

Com a lesão de Jeremy Mathieu, e perante um sistem com três centrais, Rúben Amorim procura reforçar o eixo da defesa. Um dos nomes apontados é Lyanco, central de 23 anos do Torino.