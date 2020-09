O craque português Ricardo Quaresma pode estar de regresso a Portugal, para jogar no Vitória de Guimarães. Segundo Rui Pedro Braz, as negociações entre representantes do Vitória e o jogador estão “muito avançadas” e estará “nas mãos do jogador” representar os vimaranenses.

Tudo se conjuga para que Ricardo Quaresma pode regressar ao futebol português pela porta grande”, afirmou o comentador da TVI. “Tanto quanto pudemos apurar o jogador vê com muito bons olhos este regresso a Portugal.”

O comentador garantiu que essa hipótese é, neste momento, “muito, muito forte” e poderá estar “por horas ou dias” a confirmação da contratação.

Para Nuno Dias esta é uma notícia muito boa para o futebol português, que vê regressar um jogador “com pedigree”, apesar de já não ser o Ricardo Quaresma “das trivelas e das fintas”.

Rúben Semedo já não deve fugir ao Benfica

Jorge Jesus continua a querer reforçar o centro da defesa e Rúben Semedo, um dos principais alvos, já não deverá escapar ao clube da luz. O acordo está por “detalhes” e juntaria dois centrais de seleção nacional no plantel encarnado.

Eu tenho 42 anos e não me lembro de ver uma dupla de centrais do Benfica na seleção”, lembrou Rui Pedro Braz.

O Olympiakos quer dez milhões de euros pelo jogador, mas o presidente do clube, também proprietário do Nottigham Forest, deve oito milhões ao clube da luz. Cinco milhões referentes à última tranche de pagamento de João Carvalho para o clube inglês e três milhões de Pêpê Rodrigues.

Jorge Jesus quer apostar num central com a qualidade de Rúben Semedo”, disse Nuno Dias. “Foi Jorge Jesus que começou a acreditar em Rúben Semedo.”

Benfica desiste de Mariano Diaz

O Benfica saiu da corrida pelo avançado dominicano de 27 anos do Real Madrid. Os comentadores do Mais Transferências sublinham que, à luz dos mais recentes acontecimentos do mercado, esta era uma contratação que “não fazia sentido”.

O seu perfil não encaixa no clube da luz”, garante Rui Pedro Braz.

Para Nuno Dias, este seria um “mau negócio”, uma vez que se trata de um “jogador de banco”, que viria para o Benfica com a exigência de ser titular.

“O Benfica já gastou um euromilhões na frente de ataque”

Esta quinta-feira o Mais Transferências analisou os gastos do Benfica para a frente de ataque. Confirmada a contratação de Darwin Núñez por 24 milhões, o Benfica já gastou, ao todo, 77 milhões de euros para reforçar a frente de ataque.

O Benfica já gastou um euromilhões na frente de ataque”, referiu Rui Pedro Braz. “Pulverizou todos os recordes da história do futebol português.”

Renovação de Sérgio Conceição “estagnada”

Estava presa por detalhes e parecia que ia acontecer a qualquer momento, mas parece que a renovação de contrato de Sérgio Conceição chegou a um impasse.

O treinador dos dragões entende que esta não é a melhor altura para discutir a renovação.

Competitivo como é, o primeiro interesse de Sérgio Conceição é criar uma equipa competitiva para defender o título de campeão nacional”, explicou Cândido Costa. “É esse o foco de Sérgio Conceição.”

A prioridade do técnico é mesmo formar uma equipa competitiva “à semelhança dos anos em que o técnico esteve ao comando do FC Porto” e definir prioridades de mercado.

Sporting tem 30 horas para pagar Rúben Amorim

Continua a saga entre o Sporting e o Braga pelo pagamento do treinador Rúben Amorim. Os leões têm até à meia noite de sexta-feira para pagar os 12 milhões referentes à transferência.

O Sporting tem menos de 30 horas para pagar a Rúben Amorim”, referiu Rui Pedro Braz. “É o prazo definitivo imposto do Sporting Braga.”

Os leões não pagaram a primeira prestação, que vencia no dia da apresentação do treinador, nem a segunda. Ambas as prestações eram de cinco milhões de euros, ao que acrescem juros e a multa por incumprimento.